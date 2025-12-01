Младший сержант Марабьян спас раненых сослуживцев под минометным огнём ВСУ

Российский военнослужащий Артур Марабьян под миномётным огнём Вооружённых сил Украины эвакуировал раненых сослуживцев, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что младший сержант Марабьян выполнял боевую задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения. Группа эвакуации подверглась «плотному миномётному огню» со стороны ВСУ.
«Несмотря на это, Артур первым добрался до раненых товарищей и приступил к оказанию первой медицинской помощи под вражеским огнём», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что военнослужащий стабилизировал состояние раненых. Младший сержант по очереди донёс сослуживцев до места эвакуации. Оттуда раненых доставили в госпиталь.
«Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта жизни российских военнослужащих были сохранены», — подчеркнули в ведомстве.
