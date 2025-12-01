Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Младший сержант Марабьян спас раненых сослуживцев под минометным огнём ВСУ

Военнослужащий по очереди донёс сослуживцев до места эвакуации.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Артур Марабьян под миномётным огнём Вооружённых сил Украины эвакуировал раненых сослуживцев, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что младший сержант Марабьян выполнял боевую задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения. Группа эвакуации подверглась «плотному миномётному огню» со стороны ВСУ.

«Несмотря на это, Артур первым добрался до раненых товарищей и приступил к оказанию первой медицинской помощи под вражеским огнём», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что военнослужащий стабилизировал состояние раненых. Младший сержант по очереди донёс сослуживцев до места эвакуации. Оттуда раненых доставили в госпиталь.

«Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта жизни российских военнослужащих были сохранены», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.