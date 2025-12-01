Врачи Владивостока спасли жизнь девочке, доставив ее в больницу на вертолете

Специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостокской скорой помощи провели уникальную операцию по спасению жизни ребенка. Речь идет об 11-летней девочке с тяжелейшей травмой, которая привела к разрыву селезенки. Срочный вызов в оперативный отдел ТЦМК поступил 13 октября из Октябрьской центральной районной больницы. Местные врачи поняли, что юной пациентке требуется немедленная высокотехнологичная помощь, которую можно оказать только в Краевой детской клинической больнице № 1 во Владивостоке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Спасательная операция была организована в тот же день. Для эвакуации ребенка был задействован вертолет Eurocopter, который доставил в поселок Покровка специальную бригаду медиков. В ее составе были врач анестезиолог-реаниматолог Максим Клименко и медицинский брат-анестезист Максим Оконечников. После приземления вертолета на площадке «Озерные ключи» недалеко от Артема девочку с максимальной осторожностью перегрузили в специализированный реанимобиль и оперативно доставили в краевую больницу.
Благодаря слаженным действиям всех специалистов жизнь ребенка была вне опасности. Первое время девочка находилась в отделении реанимации, но после стабилизации состояния ее перевели в обычную палату. Весь курс лечения занял около недели, и в итоге поправившуюся пациентку выписали домой к родным.