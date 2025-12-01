Врачи Владивостока спасли жизнь девочке, доставив ее в больницу на вертолете

Спасательная операция была организована в тот же день. Для эвакуации ребенка был задействован вертолет Eurocopter, который доставил в поселок Покровка специальную бригаду медиков. В ее составе были врач анестезиолог-реаниматолог Максим Клименко и медицинский брат-анестезист Максим Оконечников. После приземления вертолета на площадке «Озерные ключи» недалеко от Артема девочку с максимальной осторожностью перегрузили в специализированный реанимобиль и оперативно доставили в краевую больницу.