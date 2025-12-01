На Камчатке с подрядчика требуют более миллиарда рублей за срыв стройки больницы

Как указано в исковом заявлении, госконтракт был заключен в апреле 2021 года с установленным сроком сдачи объекта 31 декабря 2024 года. На эту дату объем выполненных подрядчиком работ составил 6,323 млрд рублей при существенном нарушении сроков. Общая сумма взыскания включает 1,2 млрд рублей пеней за 280 дней просрочки и 1,8 млн рублей штрафных санкций.