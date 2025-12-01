На Камчатке с подрядчика требуют более миллиарда рублей за срыв стройки больницы

В Арбитражный суд Камчатского края подан иск о взыскании свыше миллиарда рублей с подрядчика, допустившего нарушение сроков строительства краевой больницы. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«В арбитражный суд Камчатского края поступило исковое заявление КГКУ “Единая дирекция по строительству объекта Камчатская краевая больница” к подрядчику АО “Крокус Интернэшнл” о взыскании финансовых санкций в размере 1,21 миллиарда рублей за нарушение сроков строительства первого этапа нового медучреждения», — следует из сообщения.
Как указано в исковом заявлении, госконтракт был заключен в апреле 2021 года с установленным сроком сдачи объекта 31 декабря 2024 года. На эту дату объем выполненных подрядчиком работ составил 6,323 млрд рублей при существенном нарушении сроков. Общая сумма взыскания включает 1,2 млрд рублей пеней за 280 дней просрочки и 1,8 млн рублей штрафных санкций.
Согласно позиции заказчика, исполнитель получил полный комплект рабочей документации, включая проект, ещё в мае 2021 года в установленном порядке. При этом именно на подрядчике лежала обязанность по проведению входного контроля и уведомлению о возможных недостатках.
