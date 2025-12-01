Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке с подрядчика требуют более миллиарда рублей за срыв стройки больницы

С АО «Крокус Интернэшнл» требуют взыскать 1,2 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Арбитражный суд Камчатского края подан иск о взыскании свыше миллиарда рублей с подрядчика, допустившего нарушение сроков строительства краевой больницы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В арбитражный суд Камчатского края поступило исковое заявление КГКУ “Единая дирекция по строительству объекта Камчатская краевая больница” к подрядчику АО “Крокус Интернэшнл” о взыскании финансовых санкций в размере 1,21 миллиарда рублей за нарушение сроков строительства первого этапа нового медучреждения», — следует из сообщения.

Как указано в исковом заявлении, госконтракт был заключен в апреле 2021 года с установленным сроком сдачи объекта 31 декабря 2024 года. На эту дату объем выполненных подрядчиком работ составил 6,323 млрд рублей при существенном нарушении сроков. Общая сумма взыскания включает 1,2 млрд рублей пеней за 280 дней просрочки и 1,8 млн рублей штрафных санкций.

Согласно позиции заказчика, исполнитель получил полный комплект рабочей документации, включая проект, ещё в мае 2021 года в установленном порядке. При этом именно на подрядчике лежала обязанность по проведению входного контроля и уведомлению о возможных недостатках.

Ранее «КП — Хабаровск» писал, что суд города Комсомольска обязал двоих жителей выплатить ущерб в размере 180 тыс. рублей после незаконной рубки леса.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше