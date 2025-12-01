На Камчатке подрядчику грозит штраф в 1,2 млрд за срыв строительства больницы

В суде сообщили, что контракт на строительство был заключён в апреле 2021 года с окончательным сроком сдачи 31 декабря 2024 года, однако по состоянию на эту дату подрядчик исполнил обязательств только на 6,323 миллиарда рублей, допустив значительную просрочку.
Сумма требований складывается из 1,2 миллиарда рублей пеней за 280 дней просрочки и 1,8 миллиона рублей штрафов. Заказчик утверждает, что все необходимые документы были переданы подрядчику в мае 2021 года, а контроль за качеством и уведомление о недостатках лежали на исполнителе. В ответ АО «Крокус Интернэшнл» отвергло претензии и возложило ответственность за срыв сроков на заказчика. В компании заявили, что заказчик не обеспечил передачу надлежащей проектной документации и своевременно не предоставил технические решения для устранения недостатков.
Арбитраж уже возбудил производство по делу, а предварительное заседание назначено на 28 января 2026 года.
