На Камчатке подрядчику грозит штраф в 1,2 млрд за срыв строительства больницы

Сумма требований складывается из 1,2 миллиарда рублей пеней за 280 дней просрочки и 1,8 миллиона рублей штрафов. Заказчик утверждает, что все необходимые документы были переданы подрядчику в мае 2021 года, а контроль за качеством и уведомление о недостатках лежали на исполнителе. В ответ АО «Крокус Интернэшнл» отвергло претензии и возложило ответственность за срыв сроков на заказчика. В компании заявили, что заказчик не обеспечил передачу надлежащей проектной документации и своевременно не предоставил технические решения для устранения недостатков.