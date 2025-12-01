Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность нанесения «упреждающего удара» в ответ на якобы действия РФ против альянса.
По словам Драгонэ, подобный шаг противоречит устоявшейся практике альянса и вызывает правовые вопросы относительно его допустимости.
«Драгоне заявил, что “упреждающий удар” можно было бы считать “оборонным действием”», — передает организация.
При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все страны НАТО якобы стали прифронтовыми в противостоянии с Россией.
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что для установления прочного мира необходимо предоставить России реальные гарантии безопасности и устранить угрозы от расширяющегося НАТО. Еще одним условием он назвал отказ от планов по включению Украины в блок.