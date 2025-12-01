Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАТО заговорили о возможности «упреждающих ударов» по России: альянс испугался якобы активности РФ

Адмирал Драгоне: НАТО намерена рассмотреть упреждающие удары по РФ.

Источник: Комсомольская правда

Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность нанесения «упреждающего удара» в ответ на якобы действия РФ против альянса.

По словам Драгонэ, подобный шаг противоречит устоявшейся практике альянса и вызывает правовые вопросы относительно его допустимости.

«Драгоне заявил, что “упреждающий удар” можно было бы считать “оборонным действием”», — передает организация.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все страны НАТО якобы стали прифронтовыми в противостоянии с Россией.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что для установления прочного мира необходимо предоставить России реальные гарантии безопасности и устранить угрозы от расширяющегося НАТО. Еще одним условием он назвал отказ от планов по включению Украины в блок.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше