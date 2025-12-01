В России с 1 декабря будут собирать биометрию у иностранцев

«Провести эксперимент по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства… в период с 0.00 1 декабря 2025 года до 23.59 30 июня 2026 года по местному времени при наличии технической возможности в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации… с целью сбора биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении ими государственной границы Российской Федерации через указанные пункты пропуска», — говорится в документе.
С 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в международных столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», подмосковном аэропорте «Жуковский», а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства обязаны сдавать биометрию при пересечении ими границы России. С 30 июня 2025 года иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в РФ заполнить электронное заявление.