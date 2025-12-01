Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в декабре: трудится придётся только два дня

Последняя неделя декабря станет самой короткой рабочей неделей: россияне будут работать только 29 и 30 декабря.
«Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
На днях научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфан спрогнозировал погоду в столице. По его словам, московская зима будет холоднее прошлогодней, но останется в пределах сезонной нормы. При этом не ожидают аномальных погодных условий.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что организм не успевает приспособиться к новому климату во время коротких новогодних путешествий, что увеличивает риск заболеть. Поэтому такие поездки в теплые страны лучше отложить.