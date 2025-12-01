Председатель военного комитета Североатлантического альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне высказался о возможности «рассмотреть нанесение упреждающего удара» на фоне якобы действий Российской Федерации против НАТО, сообщает Financial Times.
«Драгоне заявил, что “упреждающий удар” можно было бы считать “оборонным действием”», — говорится в публикации.
Высказывание Драгоне прозвучало в разговоре с Financial Times.
Драгоне сказал изданию из Британии, что этот сценарий «далёк от традиционного способа мышления» альянса. По его словам, есть «юридические вопросы относительно такого потенциального шага».
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».
В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает, при этом российская сторона не оставит без внимания действия, потенциально представляющие угрозу для её интересов.
Напомним, по данным CBS, военнослужащие государств Североатлантического альянса проводят у побережья Италии учения под названием Neptune Strike, целью которых является отработка действий на случай возможного конфликта с РФ.