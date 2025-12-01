Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском зафиксирован массовый падеж птицы

В редакцию газеты «Сельский труженик» поступило тревожное сообщение от жителя села Хапово о массовом падеже домашней птицы, включая кур, гусей и цесарок.

Источник: Freepik

По словам очевидца, птица погибала быстро, после проявления странного поведения.

«Однажды заметил, как гуси начали выщипывать друг у друга перья, а вскоре после этого погибали. Всю зараженную птицу пришлось утилизировать», — рассказал фермер.

Как выяснилось, птица имела свободный доступ к реке, и именно в таких условиях произошло массовое заражение. В то же время, в загородных дворах, где птица не имела контакта с водоемом, случаев падежа не зафиксировано.

Руководитель ГБУ НСО «Управление ветеринарии Здвинского района» Роман Грязнов прокомментировал ситуацию, отметив, что причиной массового падежа является вирус, а его распространение результат халатности владельцев.

«Жителей сел, расположенных рядом с рекой, неоднократно предупреждали о необходимости контролировать выгул птицы, чтобы избежать контакта с дикими водоплавающими, — подчеркнул Роман Грязнов. — К сожалению, многие не отнеслись к этому должным образом».

Кроме того, он отметил, что еще одной проблемой является отказ многих жителей от плановой вакцинации птицы. В случае падежа птицы люди часто обращаются за помощью слишком поздно или по неверному адресу.