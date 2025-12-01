Как будут бороться с засилием крыс в Красноярском крае

«Проблемы с вывозом ТКО стабильно остаются в топе обращений граждан — с начала этого года их поступило уже около двух тысяч. А в последние месяцы мы наблюдаем также рост числа сигналов об увеличении популяции крыс во дворах жилых домов и в общественных местах в Красноярске, Норильске и не только. Очевидно, что это взаимоувязанные вопросы — необустроенные мусорные площадки и несвоевременный вывоз отходов являются кормовой базой для грызунов», — прокомментировал председатель регионального правительства Сергей Верещагин.