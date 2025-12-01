В РФ разработали электроракетный плазменный двигатель для малых спутников

«Каждый год на орбиту выводится все больше малых космических аппаратов, включая CubeSat разных типоразмеров. Однако кубсаты, у которых основной источник электрической энергии — солнечные батареи, существенно ограничены по мощности. Поэтому во всем мире активно разрабатываются различные виды двигателей — от химических и электронагревных до электростатических и импульсных плазменных. Наш двигатель предназначен для установки на космические аппараты типоразмером от 6U и более (1U — куб размером 100×100х100 мм). Он позволит управлять орбитальным положением, изменять высоту орбиты, поддерживать относительное расположение спутников орбитальной группировки», — рассказал заместитель директора по развитию Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Александр Богатый, чьи слова приводятся в сообщении.