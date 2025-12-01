Крупнейшие производители оружия заработали $679 млрд в 2024 году

Пять ведущих компаний-производителей вооружений из США и Великобритании получили доход в размере $213,5 млн долларов. Среди них — американские корпорации Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp и RTX, которые разрабатывают военные самолеты, вертолеты, ракетное вооружение и системы ПВО.