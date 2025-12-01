Ричмонд
Крупнейшие производители оружия заработали $679 млрд в 2024 году

Крупнейшими производителями оружия в 2024 году стали американские и английские компании.

Источник: Комсомольская правда

Совокупные доходы 100 ведущих производителей вооружений в 2024 году достигли рекордных $679 млрд. Четыре из пяти компаний-лидеров являются американскими, одна — британской. Данные приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

Пять ведущих компаний-производителей вооружений из США и Великобритании получили доход в размере $213,5 млн долларов. Среди них — американские корпорации Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp и RTX, которые разрабатывают военные самолеты, вертолеты, ракетное вооружение и системы ПВО.

BAE Systems (Великобритания) и General Dynamics Corp (США) замкнули пятерку лидеров, заняв четвертое и пятое места соответственно. Британская компания производит подводные лодки, фрегаты, танки, радары и киберсистемы, тогда как американская сосредоточена на атомных подлодках, бронетехнике и системах связи.

Все регионы, вошедшие в рейтинг топ-100, продемонстрировали годовой рост, хотя основная доля пришлась на компании из Европы и Америки.

На днях глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что корпорация при необходимости готова нарастить производство вооружений.