Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы раскупили все билеты на концерт группы «Любэ»

Новосибирские поклонники группы «Любэ» продемонстрировали ажиотаж, раскупив почти все билеты на предстоящий концерт.

Источник: Сиб.фм

Новосибирские поклонники группы «Любэ» продемонстрировали ажиотаж, раскупив почти все билеты на предстоящий концерт.

На данный момент, по информации системы онлайн-продаж, свободными остались лишь два места. Билеты на них стоят 8000 рублей.

Выступление легендарного коллектива, основанного более тридцати лет назад, состоится 16 декабря в историческом зале Дома ученых СО РАН. Уже много лет группа сохраняет статус поистине народной, а ее песни прочно вошли в культурный код страны. Постоянные аншлаги на концертах «Любэ» лишь подтверждают их неизменную популярность, и Новосибирск в очередной раз это доказал.