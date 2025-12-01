Новосибирцы раскупили все билеты на концерт группы «Любэ»

Выступление легендарного коллектива, основанного более тридцати лет назад, состоится 16 декабря в историческом зале Дома ученых СО РАН. Уже много лет группа сохраняет статус поистине народной, а ее песни прочно вошли в культурный код страны. Постоянные аншлаги на концертах «Любэ» лишь подтверждают их неизменную популярность, и Новосибирск в очередной раз это доказал.