FlightAware: из-за снежного шторма в США задержаны 8,5 тысячи авиарейсов

Свыше 8,5 тысяч авиарейсов были задержаны по всему миру в связи со снежным штормом, который обрушился на северо-запад США и американский штат Колорадо, свидетельствует информация специализированного сервиса FlightAware.
Ещё по меньшей мере 686 вылетов были отменены. С самыми серьёзными проблемами столкнулся Международный аэропорт О Хара в городе Чикаго (штат Иллинойс), где аннулирован 121 рейс.
Напомним, 29 ноября в американском штате Индиана произошла дорожная авария с участием примерно 45 автомобилей. Они попали в ДТП на фоне резкого ухудшения погодных условий в регионе. Ни один участник аварии не получил серьёзных травм.