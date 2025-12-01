В Госдуме предложили метод защиты от «схемы Долиной»

Он предложил установить предельный срок залогового удержания — один год. За это время, если продавец не возвратит деньги, право собственности на недвижимость окончательно переходит к покупателю. По мнению депутата, такой подход соответствует принципу встречного исполнения обязательств, закрепленному в Гражданском кодексе РФ.