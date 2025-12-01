Ричмонд
В Госдуме предложили метод защиты от «схемы Долиной»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести механизм залогового удержания недвижимости за покупателем на время возврата средств продавцом в случае признания сделки купли-продажи недействительной.

Источник: ДЕЙТА

Об этом он рассказал РИА Новости, сообщает ИА DEITA.RU. Инициатива направлена на защиту прав добросовестных приобретателей жилья в ситуациях, когда продавцы оспаривают сделки, ссылаясь на мошеннические схемы.

По словам Кошелева, если суд признают сделку недействительной, должна применяться норма о встречном исполнении обязательств: если продавец не способен вернуть полученные деньги, покупатель не обязан возвращать недвижимость. Пока не будет полностью выполнен финансовый расчет, объект должен оставаться залоговым имуществом у покупателя.

Он предложил установить предельный срок залогового удержания — один год. За это время, если продавец не возвратит деньги, право собственности на недвижимость окончательно переходит к покупателю. По мнению депутата, такой подход соответствует принципу встречного исполнения обязательств, закрепленному в Гражданском кодексе РФ.

Причиной для предложения стали растущие случаи оспаривания сделок с недвижимостью по так называемой «схеме Долиной», когда продавцы, получив деньги, обращаются в суд с требованием признать сделку недействительной, обвиняя в мошенничестве.