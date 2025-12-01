Ричмонд
Красноярцам не советуют фотографироваться на улице со стеклянными шариками

Жителям края напомнили, как безопасно устроить уличную фотосессию.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Роспотребнадзора напомнили жителям Красноярского края, как безопасно устроить уличную зимнюю фотосессию. Для этого нужно соблюдать несколько правил.

Так, нужно заранее спланировать процесс съёмки, чтобы не отвлекаться на лишнее и меньше находиться на улице. Перед фотосессией важно хорошо поесть — согревание требует много калорий. Одеваться обязательно тепло и по погоде, а снимать шапку ради красивого кадра не стоит.

«Выбирайте место для съёмки не только по красивым видам, но и с учётом защищенности от ветра и близости тёплых мест для укрытия. Избегайте скользких поверхностей, сосулек и наледи, чтобы избежать травм. Не ложитесь на снег во избежание переохлаждения», — также напоминают сотрудники ведомства.

Они советуют не использовать хрупкие предметы типа стеклянных новогодних шаров, потому что они могут разбиться на морозе, и не соприкасаться голыми участками тела с металлическими конструкциями.