Красноярцам не советуют фотографироваться на улице со стеклянными шариками

«Выбирайте место для съёмки не только по красивым видам, но и с учётом защищенности от ветра и близости тёплых мест для укрытия. Избегайте скользких поверхностей, сосулек и наледи, чтобы избежать травм. Не ложитесь на снег во избежание переохлаждения», — также напоминают сотрудники ведомства.