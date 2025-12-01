Красноярцам не советуют фотографироваться на улице со стеклянными шариками

Сотрудники Роспотребнадзора напомнили жителям Красноярского края, как безопасно устроить уличную зимнюю фотосессию. Для этого нужно соблюдать несколько правил.
Так, нужно заранее спланировать процесс съёмки, чтобы не отвлекаться на лишнее и меньше находиться на улице. Перед фотосессией важно хорошо поесть — согревание требует много калорий. Одеваться обязательно тепло и по погоде, а снимать шапку ради красивого кадра не стоит.
«Выбирайте место для съёмки не только по красивым видам, но и с учётом защищенности от ветра и близости тёплых мест для укрытия. Избегайте скользких поверхностей, сосулек и наледи, чтобы избежать травм. Не ложитесь на снег во избежание переохлаждения», — также напоминают сотрудники ведомства.
Они советуют не использовать хрупкие предметы типа стеклянных новогодних шаров, потому что они могут разбиться на морозе, и не соприкасаться голыми участками тела с металлическими конструкциями.