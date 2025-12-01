Врач раскрыл признаки плохого кровообращения мозга

Первый настораживающий симптом — одышка после умеренной нагрузки, например подъема по лестнице. Второй — головокружения, которые могут возникать даже при привычной активности. Третий признак связан со зрением: временное «выпадение» участков поля зрения, появление точек или размытость изображения.