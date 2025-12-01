Ричмонд
Власти Новосибирска утвердят запретные зоны для фур

Мэрия Новосибирска готовит постановление о введении временных ограничений на движение грузовиков по ряду городских дорог. Документ, который определит маршруты, закрытые для проезда большегрузов, сейчас рассматривается в правовом департаменте.

Источник: Reuters

Ранее в мэрии заявляли о планах утвердить четыре круглогодичных маршрута, по которым смогут двигаться грузовики массой свыше 12 тонн. Также предполагается определить 14 зон в городе, куда въезд фур будет запрещён. Перечень этих территорий пока не раскрывается.