В Тюменскую область придет потепление и сильный ветер

Синоптики обещают небольшой дождь. Также тюменцев предупреждают о гололед на дорогах. В ночь на 2 декабря столбики термометров упадут до −8 градусов, а местами на регион опустится туман. По погодным условиям актировка в регионе для учащихся первой смены не объявлена.