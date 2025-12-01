Ричмонд
В Тюменскую область придет потепление и сильный ветер

На территории Тюменской области днем 1 декабря ожидается потепление до +4 градусов, но вместе с этим ветер усилится до 14 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

Ночью температура воздуха упадет до −8 градусов.

«В Тюменской области днем 1 декабря прогнозируется температура воздуха −1, +4 градуса. Ожидается западный ветер 4−9 м/с, местами с порывами до 14 м/с», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают небольшой дождь. Также тюменцев предупреждают о гололед на дорогах. В ночь на 2 декабря столбики термометров упадут до −8 градусов, а местами на регион опустится туман. По погодным условиям актировка в регионе для учащихся первой смены не объявлена.