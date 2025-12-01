В Новосибирске рассказали, почему вера в Деда Мороза важна для детей

Специалисты считают, что эта вера способствует укреплению чувства доброты, помогает детям осознавать важность ожидания чуда и учит верить в добро. Об этом пишет Горсайт.
Дети, начиная с двух лет, искренне верят в Деда Мороза как доброго волшебника, который приносит радость и подарки. В возрасте 8 лет граница между реальностью и сказкой стирается, и многие продолжают поддерживать веру, даже когда начинают сомневаться. Важно, чтобы родители не использовали Деда Мороза для манипуляций, а сосредоточились на воспитании добрых поступков.
Психологи отмечают, что вера в Деда Мороза помогает развивать у детей чувство ответственности, терпение и умение сопереживать. Письма Деду Морозу учат детей заботиться о близких и выражать добрые пожелания.
Даже если ребёнок узнает секрет Деда Мороза, это не повод для разочарования. Это часть взросления, и теперь дети могут сами передавать волшебство младшему поколению. Вера в чудеса помогает нам сохранять оптимизм и надеяться на лучшее, несмотря на сложности.