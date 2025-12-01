В Новосибирске рассказали, почему вера в Деда Мороза важна для детей

Дети, начиная с двух лет, искренне верят в Деда Мороза как доброго волшебника, который приносит радость и подарки. В возрасте 8 лет граница между реальностью и сказкой стирается, и многие продолжают поддерживать веру, даже когда начинают сомневаться. Важно, чтобы родители не использовали Деда Мороза для манипуляций, а сосредоточились на воспитании добрых поступков.