Во Всемирный день борьбы со СПИДом красноярцев приглашают на бесплатное экспресс-тестирование

Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике, пишет портал calend.ru.