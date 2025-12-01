Во Всемирный день борьбы со СПИДом красноярцев приглашают на бесплатное экспресс-тестирование

Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике, пишет портал calend.ru.
Красноярский краевой Центр СПИД приглашает принять всех желающих участие в профилактических мероприятиях, которые в этом году проходят под девизом: «Преодолевая трудности, трансформируя ответные меры на СПИД».
В рамках акции специалисты Центра СПИД организуют лекции, видеоконференции, семинары и мастер-классы, а также проводят бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ.
Ключевым событием станет бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ для жителей и гостей Красноярска — пункт будет работать на железнодорожном вокзале Красноярска с 10:00 до 14:00.
Отметим, способов полного излечивания ВИЧ-инфекции не существует. Однако по мере расширения доступа к эффективным средствам профилактики, диагностики, лечения и ухода ВИЧ-инфекция перешла в категорию контролируемых хронических заболеваний, и ВИЧ-инфицированные могут прожить долгую и полноценную жизнь.
16+