Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили убрать платные парковки у многоквартирных домов: проект внесут в ГД

В Госдуме хотят запретить платные парковки у многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили запретить платные парковки во дворах жилых домов по всей России. Депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев подготовили соответствующий законопроект, его внесут в нижнюю палату. Текст законопроекта есть у ТАСС.

«Очевидно, что современный подход к организации платных парковок не соответствует принципам справедливости. Это приводит к росту социальной напряженности. Правила сбора денег за платные парковки надо менять», — подчеркнул лидер фракции Миронов.

Сейчас инициатива по установлению подобного запрета исходит от регионов.

Гусев назвал недопустимой плату за парковку у собственного дома, подчеркнув, что придомовая территория — не коммерческая инфраструктура. Он призвал прямо прописать защиту жителей в законе.

Как ранее писал KP.RU, почти 50% российских автомобилистов сталкивались с проблемой поддельных запчастей.