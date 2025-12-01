В России предложили убрать платные парковки у многоквартирных домов: проект внесут в ГД

В Госдуме предложили запретить платные парковки во дворах жилых домов по всей России. Депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев подготовили соответствующий законопроект, его внесут в нижнюю палату. Текст законопроекта есть у ТАСС.
«Очевидно, что современный подход к организации платных парковок не соответствует принципам справедливости. Это приводит к росту социальной напряженности. Правила сбора денег за платные парковки надо менять», — подчеркнул лидер фракции Миронов.
Сейчас инициатива по установлению подобного запрета исходит от регионов.
Гусев назвал недопустимой плату за парковку у собственного дома, подчеркнув, что придомовая территория — не коммерческая инфраструктура. Он призвал прямо прописать защиту жителей в законе.
