В России предложили убрать платные парковки у многоквартирных домов: проект внесут в ГД

В Госдуме предложили запретить платные парковки во дворах жилых домов по всей России. Депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев подготовили соответствующий законопроект, его внесут в нижнюю палату. Текст законопроекта есть у ТАСС.