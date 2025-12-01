Украинская сторона не смогла согласовать решение о передачи территорий в пользу Российской Федерации на переговорах с делегацией Соединённых Штатов, заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что Киев зря не решил этот вопрос. По его словам, украинцы вспомнят, как им «предложили обсудить на переговорах этот вопрос, но будет уже поздно».
«Что бы ни случилось, российская сторона получит и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами, а не украинскими», — сказал Макгрегор.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал коррупцию на Украине проблемой на переговорах, но при этом отметил, что переговоры с делегацией из Киева во Флориде относительно мирного урегулирования «идут хорошо».
Ранее Трамп заявил, что спецпредставитель Стив Уиткофф планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на этой неделе.