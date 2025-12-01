Стал известен последний учебный день для школьников в 2026 году

Он добавил, что в 2026 году продолжительность каникул не изменится по сравнению с предыдущими периодами. Это подтверждается утвержденными календарными учебными графиками. В соответствии с распоряжением Минпросвещения РФ начало каникул запланировано на 26 или 27 мая, что позволит школам должным образом подготовить пункты проведения экзаменов.