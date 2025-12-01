Огурчики под запретом: Врач рассказала, для кого опасны соления

Особую осторожность, по словам диетолога, следует проявлять в период обострения гастрита, панкреатита, язвенной болезни и дуоденита. В это время необходимо полностью исключить не только соления, но и острую, копчёную и жареную пищу, так как страдает слизистая оболочка органов.
Также могут возникать или усугубляться воспаление слизистой, развиваться язвы и эрозии. Услубляет негативное воздействие солений алкоголь, который ещё больше раздражает слизистую.
Анастасия Лебедева.
Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ.
Для здоровых людей допускается употребление солений 2−3 раза в неделю в качестве дополнения к основному блюду, при этом рекомендованная норма не превышает 1−2 средних овощей в день. Диетолог объяснила, что высокое содержание соли в таких продуктах может провоцировать повышение артериального давления, образование отёков и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
«Также в них используется уксус, который раздражает слизистую», — заключила Лебедева.
Ранее Life.ru сообщал, что российские учёные работают над созданием овощей, которые смогут заменить лекарства. Главная задача селекционеров не меняется: создание высокоурожайных и устойчивых к болезням и стрессам сортов и гибридов.
