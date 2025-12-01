Ричмонд
Огурчики под запретом: Врач рассказала, для кого опасны соления

Острые соления не рекомендуется употреблять в пищу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В список запрещённых продуктов для таких людей входят все виды солений, консервированные и маринованные огурцы, помидоры, горлодёр, чеснок, кабачковая икра и лечо в банке. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Источник: Life.ru

Особую осторожность, по словам диетолога, следует проявлять в период обострения гастрита, панкреатита, язвенной болезни и дуоденита. В это время необходимо полностью исключить не только соления, но и острую, копчёную и жареную пищу, так как страдает слизистая оболочка органов.

Также могут возникать или усугубляться воспаление слизистой, развиваться язвы и эрозии. Услубляет негативное воздействие солений алкоголь, который ещё больше раздражает слизистую.

Анастасия Лебедева.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ.

Для здоровых людей допускается употребление солений 2−3 раза в неделю в качестве дополнения к основному блюду, при этом рекомендованная норма не превышает 1−2 средних овощей в день. Диетолог объяснила, что высокое содержание соли в таких продуктах может провоцировать повышение артериального давления, образование отёков и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«Также в них используется уксус, который раздражает слизистую», — заключила Лебедева.

Ранее Life.ru сообщал, что российские учёные работают над созданием овощей, которые смогут заменить лекарства. Главная задача селекционеров не меняется: создание высокоурожайных и устойчивых к болезням и стрессам сортов и гибридов.

