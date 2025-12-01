Огурчики под запретом: Врач рассказала, для кого опасны соления

Для здоровых людей допускается употребление солений 2−3 раза в неделю в качестве дополнения к основному блюду, при этом рекомендованная норма не превышает 1−2 средних овощей в день. Диетолог объяснила, что высокое содержание соли в таких продуктах может провоцировать повышение артериального давления, образование отёков и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.