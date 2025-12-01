Ричмонд
В новосибирском Толмачево задерживаются несколько рейсов на прилет

Информация появилась на онлайн-табло.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский аэропорт Толмачёво 1 декабря фиксирует задержки сразу нескольких рейсов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет S7 Airlines из Братска (рейс S7 5216), который должен был приземлиться в 09:55, прибудет позже — ориентировочно в 10:07.

Значительно сильнее задержан рейс S7 5304 из Норильска. Вместо планового прибытия в 11:30 лайнер ожидают лишь к 19:35.

Также с опозданием прилетит самолет Azur Air из Камрани (рейс ZF 2548). Вместо 18:00 посадка ожидается в 19:00.

Информация об изменениях времени прилета обновляется в режиме реального времени на табло аэропорта.