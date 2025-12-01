Ричмонд
Казахстанский каратист победил в Египте после «запрещенного приема»

Казахстанский каратист благодаря дисквалификации соперника выиграл «бронзу» чемпионата мира в Египте, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, казахстанец Дидар Амирали сразился в весе до 67 кг с чилийцем Фрейре Фуэнтесом за «бронзу» чемпионата мира в столице Египта.

Схватка была очень скоротечной. На первых же секундах каратист из Чили использовал прием, после которого казахстанец резко упал. Несколько минут Амирали приводили в чувство медики.

Выяснилось, что Фуэнтес нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован судьями.

Так, Дидар был признан победителем боя и обладателем бронзовой медали мирового первенства.

Ранее мы сообщали о том, что юная казахстанка стала серийной победительницей Кубка мира.