Казахстанский каратист победил в Египте после «запрещенного приема»

Как пишет sportarena.kz, казахстанец Дидар Амирали сразился в весе до 67 кг с чилийцем Фрейре Фуэнтесом за «бронзу» чемпионата мира в столице Египта.
Схватка была очень скоротечной. На первых же секундах каратист из Чили использовал прием, после которого казахстанец резко упал. Несколько минут Амирали приводили в чувство медики.
Выяснилось, что Фуэнтес нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован судьями.
Так, Дидар был признан победителем боя и обладателем бронзовой медали мирового первенства.
