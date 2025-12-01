В детских садах и школах Владивостока из-за циклона ввели свободное посещение

«В городском управлении образования отметили, что пропуск занятий в этот день не будет считаться прогулом. Отправлять ребенка на занятия или нет, решают сами родители», — отметили власти.
Для детей, которых родители не смогут оставить в этот день дома, будут организованы занятия и питание по обычному графику.
Сейчас во Владивостоке ликвидируют последствия снегопада, накрывшего город в ночь на 1 декабря. В городе работали более 180 человек и 135 единиц спецтехники.
Кроме того, во всех районах города установили более 90 бочек с песком для устранения гололедицы.