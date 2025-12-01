Ричмонд
NBC News: ВСУ не оставят позиции в Донбассе даже по приказу руководства Украины

Украинская армия не оставит Донбасс, даже если получит от руководства страны приказ уйти. Об этом изданию NBC News сообщил военный ВСУ, который воюет недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск).

Он заявил, что предложенный Соединенными Штатами план по мирному урегулированию конфликта на Украине «похож на план капитуляции». Боец выступил против того, чтобы оставлять РФ те районы, которые еще удерживают ВСУ, и добавил, что не только у руководства страны, но и у его сослуживцев, находящихся в окопах, есть право принимать участие в решении данного вопроса.

Другой украинский военный сообщил, что стали чаще поступать сообщения о дезертирстве из ВСУ, войска испытывают нехватку в бойцах.

Он признал в беседе с изданием, что «русские продвигаются вперед» и их очевидное «превосходство в численности и боеприпасах сложно преодолеть».

Российские войска совершили прорыв в Донецкой Народной Республике к селу Диброва под Красным Лиманом. Дальнейшее продвижение позволит выйти на Славянск. Об этом 30 ноября заявил глава ДНР Денис Пушилин.

