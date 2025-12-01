Украинская армия не оставит Донбасс, даже если получит от руководства страны приказ уйти. Об этом изданию NBC News сообщил военный ВСУ, который воюет недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск).
Он заявил, что предложенный Соединенными Штатами план по мирному урегулированию конфликта на Украине «похож на план капитуляции». Боец выступил против того, чтобы оставлять РФ те районы, которые еще удерживают ВСУ, и добавил, что не только у руководства страны, но и у его сослуживцев, находящихся в окопах, есть право принимать участие в решении данного вопроса.
Другой украинский военный сообщил, что стали чаще поступать сообщения о дезертирстве из ВСУ, войска испытывают нехватку в бойцах.
Он признал в беседе с изданием, что «русские продвигаются вперед» и их очевидное «превосходство в численности и боеприпасах сложно преодолеть».
Российские войска совершили прорыв в Донецкой Народной Республике к селу Диброва под Красным Лиманом. Дальнейшее продвижение позволит выйти на Славянск. Об этом 30 ноября заявил глава ДНР Денис Пушилин.