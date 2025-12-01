«Я ухожу!»: знаменитый футболист Сычев покидает омский футбольный клуб «Иртыш»

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев уходит с должности президента главного омского футбольного клуба «Иртыш». О своем решении прославленный спортсмен объявил вчера, 30 ноября, в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Моя история на посту президента “Иртыша” закончилась. Мы вместе добились большого результата — выход в золотой дивизион. Надеюсь, что так будет только лучше. Было потрачено много сил, нервов, здоровья. Нужно чуть выдохнуть, а дальше, как говорит молодежь, новые вызовы», — заявил омич в программе «После футбола с Георгием Черданцевым».
Также в интервью Дмитрий Сычев поблагодарил губернатора, который, по его словам, сохранил для Омска профессиональный футбол. Отметим, что 42 летний Сычев проработал на должности президента футбольного клуба «Иртыш» меньше года — о его назначении было объявлено в января 2024 года.