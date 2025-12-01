На Красмаш через службу занятости устроились 300 человек

«Служба занятости помогает предприятиям приоритетных отраслей найти как линейный персонал, так и представителей редких профессий. Поиск кандидатов ведем по всему краю. При необходимости переезд к месту работы для востребованных специалистов организуем по нацпроекту “Кадры” и государственной программе “Содействие занятости населения”, — прокомментировал глава регионального агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.
Речь идет в основном о следующих специальностях:
инженеры, слесари, фрезеровщики, токари.
Всего же в регионе удалось привлечь 6 тысяч работников для закрытия вакансий в приоритетных отраслях. Речь идет о 32 организациях, связанных с наукоемкими производствами, металлургической, атомной, космической отраслями, добычей полезных ископаемых, машиностроением и нефтепереработкой.
Известно, что рабочие специальности стали популярными у красноярцев. Также выяснилось, где в регионе платят больше 300 тысяч. В Красноярском крае нашли работу 115 соотечественников, приехавших из других стран, также прошла всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», отмечен рост безработицы, хотя незадолго до того показатель фиксировался на рекордно низком уровне. Ситуацию с работой в Красноярском крае комментировал и губернатор Михаил Котюков.