Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ярко закроют экологическую акцию

КРАСНОЯРСК, 1 декабря, ФедералПресс. Торжественная церемония закрытия всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух» пройдет в Красноярске 6 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Аргументы и факты

«Мероприятие станет финалом масштабного проекта, в котором столица края одержала убедительную победу в главной номинации “Город-лидер”. Принять участие в празднике приглашают всех желающих», — отметили в региональном правительстве.

Старт мероприятия — в 10:30 на территории оздоровительного лагеря «Гренада», на площадке перед Торгашинской лестницей. Тут пройдет награждение дипломами и призами самых активных участников.

Также запланирован практический экоурок на базе передвижной лаборатории. Гости своими глазами увидят, как специалисты-экологи отбирают пробы для анализа состояния окружающей среды.

Финалом станет восхождение по самой длинной лестнице в России на Торгашинский хребет, которое будет включать и совместную фотосессию.

Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» была организована в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Она включала до 70 экологических мероприятий не только в краевой столице, но и в следующих городах:

Лесосибирск, Минусинск, Ачинск, Норильск.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как волонтеры благоустроили тропу в национальном парке «Красноярские столбы», а до того в борьбе за экологию красноярские роллеры проехали более 2500 километров. Помимо того, в Красноярске в рамках экологической акции «День Енисея» горожане провели уборку набережных.