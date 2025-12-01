В Красноярске ярко закроют экологическую акцию

«Мероприятие станет финалом масштабного проекта, в котором столица края одержала убедительную победу в главной номинации “Город-лидер”. Принять участие в празднике приглашают всех желающих», — отметили в региональном правительстве.
Старт мероприятия — в 10:30 на территории оздоровительного лагеря «Гренада», на площадке перед Торгашинской лестницей. Тут пройдет награждение дипломами и призами самых активных участников.
Также запланирован практический экоурок на базе передвижной лаборатории. Гости своими глазами увидят, как специалисты-экологи отбирают пробы для анализа состояния окружающей среды.
Финалом станет восхождение по самой длинной лестнице в России на Торгашинский хребет, которое будет включать и совместную фотосессию.
Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» была организована в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Она включала до 70 экологических мероприятий не только в краевой столице, но и в следующих городах:
Лесосибирск, Минусинск, Ачинск, Норильск.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как волонтеры благоустроили тропу в национальном парке «Красноярские столбы», а до того в борьбе за экологию красноярские роллеры проехали более 2500 километров. Помимо того, в Красноярске в рамках экологической акции «День Енисея» горожане провели уборку набережных.