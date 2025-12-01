В Красноярске ярко закроют экологическую акцию

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как волонтеры благоустроили тропу в национальном парке «Красноярские столбы», а до того в борьбе за экологию красноярские роллеры проехали более 2500 километров. Помимо того, в Красноярске в рамках экологической акции «День Енисея» горожане провели уборку набережных.