Аэропорт Краснодара закрыт из-за атаки ВСУ

В Краснодаре введен план «Ковер». Мера была принята из-за беспилотной атаки Украины. Местный аэропорт Пашковский временно не обслуживает рейсы. Об этом сообщила Росавиация.
