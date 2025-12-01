Врач назвала пять напитков, которые стоит пить зимой

Зимой многие сталкиваются с простудами, особенно когда погода резко меняется. Чтобы поддержать иммунитет, важно не только правильно питаться, но и выбирать полезные напитки. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, что помогает организму оставаться здоровым в холодное время года.
— Я всегда ставлю на первое место воду. Именно регулярное употребление чистой воды в достаточном количестве — это главный фактор баланса энергетической системы организма. С водой связано и нормальное пищеварение, и крепкие нервы, и отсутствие головной боли, — посоветовала медик.
Кроме воды, Денисенко порекомендовала включать в рацион отвары шиповника, зеленый и ромашковый чай. Эти напитки поддерживают организм, помогают легче переносить сезонные простуды и сохраняют общее самочувствие.
— Есть несколько исследований о пользе кисломолочных продуктов, которые доказывают, что всего 150 мл кефира или другого кисломолочного продукта в день, снижают риск простудных заболеваний, а также заболеваний кишечника, — подчеркнула диетолог.
Также эксперт посоветовала в холодное время года не забывать про безалкогольный глинтвейн с имбирем и пряностями. Но злоупотреблять им не стоит, так как в соке слишком много природных сахаров.