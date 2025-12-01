Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала пять напитков, которые стоит пить зимой

Диетолог Денисенко: Кисломолочные продукты снижают риск простудных заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Зимой многие сталкиваются с простудами, особенно когда погода резко меняется. Чтобы поддержать иммунитет, важно не только правильно питаться, но и выбирать полезные напитки. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, что помогает организму оставаться здоровым в холодное время года.

— Я всегда ставлю на первое место воду. Именно регулярное употребление чистой воды в достаточном количестве — это главный фактор баланса энергетической системы организма. С водой связано и нормальное пищеварение, и крепкие нервы, и отсутствие головной боли, — посоветовала медик.

Кроме воды, Денисенко порекомендовала включать в рацион отвары шиповника, зеленый и ромашковый чай. Эти напитки поддерживают организм, помогают легче переносить сезонные простуды и сохраняют общее самочувствие.

— Есть несколько исследований о пользе кисломолочных продуктов, которые доказывают, что всего 150 мл кефира или другого кисломолочного продукта в день, снижают риск простудных заболеваний, а также заболеваний кишечника, — подчеркнула диетолог.

Также эксперт посоветовала в холодное время года не забывать про безалкогольный глинтвейн с имбирем и пряностями. Но злоупотреблять им не стоит, так как в соке слишком много природных сахаров.