В Британии определили слово 2025 года: им стало загадочное существительное

По версии Оксфордского словаря английского языка словом года стал «рейджбейт» — термин, описывающий «приманку для гнева».
«В идеальном обобщении хаоса 2025 года — после общественного голосования и анализа наших языковых экспертов — rage bait был признан “Словом года”», — пишет издательство университета в соцсети.
Как пояснили в издательстве, слово стало популярным потому, что пользователи начали осознаннее относиться к контенту. В ответ на это авторы стали активнее использовать провокации для привлечения просмотров и кликов.
Под «рейджбейтом» понимается специально созданный интернет-контент, главная цель которого — вызвать возмущение и гнев у аудитории. Достигается это за счет включения провокационных элементов, а конечной задачей является рост показателей посещаемости и вовлеченности.
В России самым популярным словом этого года стало «Победа».