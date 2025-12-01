Ричмонд
Золотые шахматы ручной работы продают в Новосибирске за 145 тысяч рублей

Шахматные фигуры покрыты золотом и серебром.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске выставили на продажу коллекционный набор шахмат премиум-класса. Объявление появилось на одной из интернет-площадок. Продавец предлагает эксклюзивный комплект Eagle Pewter за 145 тысяч рублей.

По информации из описания лота, набор выполнен вручную и выпущен ограниченной серией. Фигуры изготовлены из олова и покрыты 24-каратным золотом и серебром. Их высота составляет от 9 до 15 сантиметров. Игровое поле — стеклянная доска размером 51×51 сантиметр с позолоченной разметкой.

«Шахматы Eagle Pewter, эксклюзив. Ограниченный тираж. Ручная работа», — говорится в описании.

Для хранения предусмотрены футляры из красного дерева, а весь комплект расположен в большом велюровом кейсе.