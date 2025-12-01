Ричмонд
На 85-м году жизни умерла экс-волейболистка и тренер «Уралочки» Галина Карполь

На 85-м году жизни скончалась Галина Карполь — бывшая волейболистка «Уралочки» и супруга вице-президента клуба Николая Карполя. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Источник: Life.ru

Всю свою игровую карьеру уроженка Свердловска посвятила родной «Уралочке», где затем в течение 12 лет работала тренером. В заявлении клуба подчёркивается, что Карполь была не только выдающейся спортсменкой и тренером, но и верной спутницей жизни Николая Карполя, его музой и главным другом.

«Её профессионализм, преданность волейболу и внимание к деталям вдохновляли поколения волейболистов. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Ранее на 87-м году жизни скончалась прославленная баскетболистка, двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич. В составе советской сборной СССР Базаревич завоевала золотые награды мирового первенства в 1964 и 1967 годах. На её счету также пять титулов чемпионки Европы и серебряная медаль Универсиады.

