На 85-м году жизни умерла экс-волейболистка и тренер «Уралочки» Галина Карполь

Всю свою игровую карьеру уроженка Свердловска посвятила родной «Уралочке», где затем в течение 12 лет работала тренером. В заявлении клуба подчёркивается, что Карполь была не только выдающейся спортсменкой и тренером, но и верной спутницей жизни Николая Карполя, его музой и главным другом.
«Её профессионализм, преданность волейболу и внимание к деталям вдохновляли поколения волейболистов. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Ранее на 87-м году жизни скончалась прославленная баскетболистка, двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич. В составе советской сборной СССР Базаревич завоевала золотые награды мирового первенства в 1964 и 1967 годах. На её счету также пять титулов чемпионки Европы и серебряная медаль Универсиады.
