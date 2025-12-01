Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область

Украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Вражеская атака произошла в ночь на первое декабря. Силы ПВО подавили несколько дронов над Киришским районом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Срочная новость.

Украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Вражеская атака произошла в ночь на первое декабря. Силы ПВО подавили несколько дронов над Киришским районом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше