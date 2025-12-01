Дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область

Срочная новость.
Украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Вражеская атака произошла в ночь на первое декабря. Силы ПВО подавили несколько дронов над Киришским районом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
