В Омской области подорожали мясо, творог и чай

В Омской области вновь отметили подорожание целого ряда привычных товаров. По данным Росстата, свинина прибавила за неделю ещё 0,80 ₽ и теперь стоит в среднем 359,72 ₽/кг; с начала года рост составил +24,04 ₽. Сосиски и сардельки за тот же период подскочили ещё на 1,98 ₽ — до 519,00 ₽/кг, а с января подорожали на 51,49 ₽.