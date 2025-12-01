В Омской области подорожали мясо, творог и чай

В Омской области вновь отметили подорожание целого ряда привычных товаров. По данным Росстата, свинина прибавила за неделю ещё 0,80 ₽ и теперь стоит в среднем 359,72 ₽/кг; с начала года рост составил +24,04 ₽. Сосиски и сардельки за тот же период подскочили ещё на 1,98 ₽ — до 519,00 ₽/кг, а с января подорожали на 51,49 ₽.
Не отстаёт и варёная колбаса: цена увеличилась на 4,23 ₽ за неделю, достигнув 570,01 ₽/кг. Годовой прирост по этой позиции — самый заметный в мясной группе — +76,31 ₽. В молочном сегменте жирный творог стал дороже на 6,27 ₽ и продаётся в среднем по 425,09 ₽/кг; с начала года — +27,82 ₽.
Отдельно выделяется динамика по чёрному байховому чаю: его стоимость за неделю увеличилась ещё на 4,07 ₽, до 976,54 ₽/кг. С начала года прибавка уже +93,37 ₽ — цена вплотную приблизилась к психологической отметке в тысячу рублей за килограмм.