«По-другому никак не пережить»: Сергей Лазарев лег под капельницу

Певец Сергей Лазарев сообщил, что вынужден поддерживать здоровье под капельницей из-за переутомления, которое вызвано напряженными съемками в конце года.
— Впереди «Песня года», гастрольный тур — это без каких-либо витаминок никак не пережить. Каждодневные съемки, грязные павильоны, чихающие люди вокруг. Но я на капельнице. Выглядит, будто сижу в спа-салоне перед массажем или что-то еще. В общем, дай Бог всем здоровья! — высказался он на своей странице в соцсети.
Певица Пелагея и Сергей Лазарев в программе «Сегодня вечером» вспомнили, как начинали свой профессиональный путь в телепередаче «Утренняя звезда». Артист рассказал, что долгое время мечтал спеть в ее эфире.
Пелагея в свою очередь поделилась, что не только хотела стать настоящей артисткой, но и грезила о том, чтобы быть поближе к объекту своей симпатии. Она призналась, что тогда была страшно влюблена в Лазарева.
Певец и актер Никита Пресняков рассказал о проблемах со здоровьем. Он признался, что страдает от травмы руки, в связи с этим он не может заниматься любимым хобби — катанием на скейтборде. Об этом артист сообщил в своих соцсетях, прикрепив к посту видео своих трюков.