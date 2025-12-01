В Новосибирской области на льду гибнут косули

В приграничных районах Новосибирской области сложилась тревожная ситуация, на озёрах массово гибнут косули. Животные, оказавшиеся на неокрепшем льду, который напоминает стекло, становятся жертвами ледяной ловушки и не могут выбраться. Об этом сообщает Весь Искитим.
По информации местных жителей, десятки косуль погибли в Карасукском районе, особенно на озёрах Хорошее, Песчаное и Красное. Причиной трагедии стали резкие перепады температур и недавние дожди, в результате которых лёд стал слишком скользким. Косули, мигрируя в это время года, выбегают на лед, теряют равновесие и падают. Многие из них рвут сухожилия или ломают ноги и не могут встать, становясь беззащитными.
«Это настоящая беда. Косули выбегают на лед, он как стекло, ноги разъезжаются, они рвут сухожилия и не могут подняться. Очень много погибших, и мы, местные жители, единственные, кто это видит», — рассказывает один из очевидцев трагедии в Карасукском районе.
Охотники и местные жители, обеспокоенные ситуацией, пытаются спасти застрявших на льду животных, вытаскивая их на берег и оказывая первую помощь. Однако масштабы бедствия настолько велики, что помощь требуется на многих водоёмах сразу.
Как сообщили очевидцы, в этом году косули начали миграцию в сторону Казахстана значительно раньше обычного, еще до января, что совпало с образованием опасного льда. Природоохранные службы пока не комментируют ситуацию и не предоставили официальных данных о числе погибших животных.