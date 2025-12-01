В Новосибирской области на льду гибнут косули

По информации местных жителей, десятки косуль погибли в Карасукском районе, особенно на озёрах Хорошее, Песчаное и Красное. Причиной трагедии стали резкие перепады температур и недавние дожди, в результате которых лёд стал слишком скользким. Косули, мигрируя в это время года, выбегают на лед, теряют равновесие и падают. Многие из них рвут сухожилия или ломают ноги и не могут встать, становясь беззащитными.