Многокилометровая пробка на трассе «Байкал» образовалась из-за снегопада

IrkutskMedia, 1 декабря. Автомобилисты встали в многокилометровую пробку в Иркутской области на федеральной трассе Р-258 «Байкал» с 155-го по 167-й км «п. Солзан — ст. Мурино» сегодня. Как сообщают водители, вставшие в дорожный затор, средняя скорость движения на загруженном участке составляла 5 км/ч. Большегрузы встали на обочинах, преградив путь другим машинам. Движение было осложнено из-за снегопада и плохой видимости.