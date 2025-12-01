Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян успокоили опровержением запрета на ввоз праворульных машин: ответ Росаккредитации

Росаккредитация опровергла запрет на ввоз праворульных машин в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает Росаккредитация, судебное разбирательство во Владивостоке в отношении испытательной лаборатории, лишенной аккредитации, не касалось вопроса законности ввоза и обращения на территории России автомобилей с правым рулем.

«Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем», — следует из текста сообщения на сайте ведомства.

Суд первой инстанции подтвердил законность решения Росаккредитации о лишении лаборатории аккредитации. Как уточняет ведомство, процесс касался только правомерности выдачи отдельных сертификатов (СБКТС) и действий данной лаборатории.

Профильное ведомство советует гражданам и компаниям проверять всю информацию о ввозе и использовании машин в России только на официальных сайтах Росаккредитации, Минпромторга и Росстандарта.

Накануне глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что новый утильсбор не затронет порядка 80% покупателей из России.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше