Россиян успокоили опровержением запрета на ввоз праворульных машин: ответ Росаккредитации

Как сообщает Росаккредитация, судебное разбирательство во Владивостоке в отношении испытательной лаборатории, лишенной аккредитации, не касалось вопроса законности ввоза и обращения на территории России автомобилей с правым рулем.
«Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем», — следует из текста сообщения на сайте ведомства.
Суд первой инстанции подтвердил законность решения Росаккредитации о лишении лаборатории аккредитации. Как уточняет ведомство, процесс касался только правомерности выдачи отдельных сертификатов (СБКТС) и действий данной лаборатории.
Профильное ведомство советует гражданам и компаниям проверять всю информацию о ввозе и использовании машин в России только на официальных сайтах Росаккредитации, Минпромторга и Росстандарта.
Накануне глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что новый утильсбор не затронет порядка 80% покупателей из России.