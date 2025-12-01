Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Билеты не сдавали вообще»: организаторы рассказали, как во Владивостоке прошел концерт Долиной

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ФедералПресс. Несмотря на слухи об «отмене» из-за резонансной истории с квартирой, Лариса Долина продолжает гастролировать. По словам организаторов, возвратов билетов на ее концерты не наблюдается.

Источник: РИА "Новости"

«Концерт прошел хорошо, было много зрителей, 70% было точно. Это для наших времен очень хорошо. Билеты не сдавали вообще», — рассказала ТАСС представитель площадки.

С программой «Юбилей в кругу друзей», состоящей из старых и новых хитов, артистка выступит в Хабаровске 2 декабря. На этот концерт, согласно данным сайта продаж, осталось чуть более 20 билетов из 680.

Напомним, Второй кассационный суд оставил в силе решения о возврате Ларисе Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, утраченной ею в результате мошеннических действий. В результате покупатель недвижимости, Елена Лурье, лишилась как квартиры, так и уплаченных за нее средств и намерена обжаловать это решение в Верховном суде.

Данный прецедент, при котором продавец, лишившийся денег от мошенников, через суд возвращает себе проданную квартиру за счет добросовестного покупателя, в правовом сообществе получил название «схема Долиной».