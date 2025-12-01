«Билеты не сдавали вообще»: организаторы рассказали, как во Владивостоке прошел концерт Долиной

«Концерт прошел хорошо, было много зрителей, 70% было точно. Это для наших времен очень хорошо. Билеты не сдавали вообще», — рассказала ТАСС представитель площадки.
С программой «Юбилей в кругу друзей», состоящей из старых и новых хитов, артистка выступит в Хабаровске 2 декабря. На этот концерт, согласно данным сайта продаж, осталось чуть более 20 билетов из 680.
Напомним, Второй кассационный суд оставил в силе решения о возврате Ларисе Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, утраченной ею в результате мошеннических действий. В результате покупатель недвижимости, Елена Лурье, лишилась как квартиры, так и уплаченных за нее средств и намерена обжаловать это решение в Верховном суде.
Данный прецедент, при котором продавец, лишившийся денег от мошенников, через суд возвращает себе проданную квартиру за счет добросовестного покупателя, в правовом сообществе получил название «схема Долиной».