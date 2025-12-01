«Билеты не сдавали вообще»: организаторы рассказали, как во Владивостоке прошел концерт Долиной

Напомним, Второй кассационный суд оставил в силе решения о возврате Ларисе Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, утраченной ею в результате мошеннических действий. В результате покупатель недвижимости, Елена Лурье, лишилась как квартиры, так и уплаченных за нее средств и намерена обжаловать это решение в Верховном суде.