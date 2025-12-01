Предстоящее в Омске выступление Арбениной не вызывает ажиотажа у зрителей

Отметим, что это не первое выступление Арбениной в Омске, омрачённое сложностями. Ранее концерты певицы неоднократно пытались запретить местные казаки, указывая на её якобы непатриотичную позицию. В 2024 году из-за их петиции анонсированное мероприятие так и не состоялось. В этом году попытка отменить концерт также не увенчалась успехом, однако, судя по продажам, зрительского бума мероприятие не вызвало.