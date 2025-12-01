Предстоящее в Омске выступление Арбениной не вызывает ажиотажа у зрителей

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» на омской «G-Drive Арене» (12+) пока не вызвал ажиотажа у публики. Согласно данным на сайте арены, на текущий момент остаются непроданными 1636 билетов в девяти различных секторах. Есть свободные места даже на танцполе.
Ценовой диапазон впечатляет. Самые дорогие билеты в 105-м и 114-м секторах оцениваются в 9000 рублей. За 7−8 тысяч можно приобрести места в 104-м и 101-м секторе, а самые бюджетные варианты предлагаются за 3200−5000 рублей.
Статистика продаж за последнюю неделю показывает невысокий интерес омичей к мероприятию — было раскуплено всего 132 билета. Организаторы обещают, что в программе прозвучат как легендарные хиты, так и новые композиции с альбома Bloody Mary.
Отметим, что это не первое выступление Арбениной в Омске, омрачённое сложностями. Ранее концерты певицы неоднократно пытались запретить местные казаки, указывая на её якобы непатриотичную позицию. В 2024 году из-за их петиции анонсированное мероприятие так и не состоялось. В этом году попытка отменить концерт также не увенчалась успехом, однако, судя по продажам, зрительского бума мероприятие не вызвало.
Ранее мы писали об отмене в Омске концерта Егора Крида. Певец назвал причиной тому — состояние своего здоровья.