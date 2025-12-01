Пингвинов Гумбольдта из Приморского океанариума доставили в Казань

«В океанариум они приехали поздно вечером. Осмотрелись и выдохнули — рыба есть, вода тоже! После переселения в вольер птицы сразу прыгнули в воду и начали плавать, а во время кормления охотно ловили мойву и кильку», — рассказали в учреждении.