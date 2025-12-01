Пингвинов Гумбольдта из Приморского океанариума доставили в Казань

Как сообщает пресс-служба Приморского океанариума, пернатые добирались до Казани три дня.
«В океанариум они приехали поздно вечером. Осмотрелись и выдохнули — рыба есть, вода тоже! После переселения в вольер птицы сразу прыгнули в воду и начали плавать, а во время кормления охотно ловили мойву и кильку», — рассказали в учреждении.
Специалисты отметили, что спустя несколько дней пингвины уже не делятся на «местных» и «приезжих» — все птицы держатся вместе.
Всего в Москву и Казань из Приморья переехали 13 пингвинов Гумбольдта. Популяция птиц за последние семь лет выросла с 14 до 60 особей.