Главная ёлка Хабаровского края засияет огнями сегодня на площади Ленина

Традиционно на площади устанавливают 19 двухметровых елей, каждая из которых символизирует отдельное муниципальное образование края, — сообщает официальный канал мэрии Комсомольска-на-Амуре «Аллея Труда, 13». Игрушки для ели Комсомольска-на-Амуре создали предприятия, молодежные центры, школы, учреждения культуры и общественные организации. Педагоги центра «Юность» помогли оформить главный символ зимы, вложив в украшения тепло и внимание к деталям.