Главная ёлка Хабаровского края засияет огнями сегодня на площади Ленина

Праздник начнётся с хороводов и украшений от городов региона.

Источник: Соцсети

В Хабаровске уже сегодня, 1 декабря, в 18:00 на площади имени Ленина засияет 18-метровая новогодняя елка, — сообщает телеграм-канал Минкультуры 27 Z. Мини-церемонию откроет студия народного творчества «Елань», а гостей приглашают присоединиться к праздничным хороводам.

Традиционно на площади устанавливают 19 двухметровых елей, каждая из которых символизирует отдельное муниципальное образование края, — сообщает официальный канал мэрии Комсомольска-на-Амуре «Аллея Труда, 13». Игрушки для ели Комсомольска-на-Амуре создали предприятия, молодежные центры, школы, учреждения культуры и общественные организации. Педагоги центра «Юность» помогли оформить главный символ зимы, вложив в украшения тепло и внимание к деталям.

Жители края и гости города смогут увидеть не только праздничную иллюминацию, но и разнообразие традиций и творчества муниципалитетов. Новогоднее настроение в Хабаровском крае начинается уже сегодня!