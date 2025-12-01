Ричмонд
Цифровая охота: кто под прицелом мошенников в Приморье

Пожалуй, не всё так очевидно, рассказала координатор Медиабратства «Киберволонтеры» Мария Лагунова.

Источник: PrimaMedia.ru

Мошенники подстерегают своих жертв буквально повсюду — в мессенджерах, соцсетях, на сайтах и на том конце провода, параллельно собирая и пополняя обширные базы персональных данных. Существует несколько категорий граждан, находящихся в зоне повышенного риска, и не всё так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказала депутат Думы города Владивостока, координатор Медиабратства «Киберволонтеры» Мария Лагунова.

Само собой, в зоне риска находятся пожилые люди с низким уровнем цифровой грамотности. Однако, по словам Марии Лагуновой, в наибольшей опасности — те, кто проявляет высокую онлайн-активность и охотно делится личной информацией в социальных сетях. Такие пользователи становятся лёгкой мишенью для фишинга и методов социальной инженерии.

Особого внимания заслуживают молодые люди, стремящиеся к быстрому заработку. Именно они чаще всего попадаются на уловки мошенников — будь то криптоинвестиционные «пирамиды» или предложения о работе, которая на деле оказывается незаконной, объяснила эксперт.

К этой группе риска координатор киберволонтеров также отнесла бы жителей, занимающихся продажами через маркетплейсы или соцсети. Такая деятельность нередко сопряжена с рисками: недобросовестные покупатели или продавцы могут использовать ваше доверие для реализации различных мошеннических схем.

Ранее в материале ИА PrimaMedia эксперты, глубоко разбирающиеся в природе и механизмах современного мошенничества, рассказали почему одни и те же схемы остаются эффективными десятилетиями? Как противостоять преступникам, вооружённым современными цифровыми технологиями? Откуда у злоумышленников наши номера телефонов и личная информация? И главное — кто такой современный мошенник с точки зрения психологии?