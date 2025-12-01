Цифровая охота: кто под прицелом мошенников в Приморье

Мошенники подстерегают своих жертв буквально повсюду — в мессенджерах, соцсетях, на сайтах и на том конце провода, параллельно собирая и пополняя обширные базы персональных данных. Существует несколько категорий граждан, находящихся в зоне повышенного риска, и не всё так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказала депутат Думы города Владивостока, координатор Медиабратства «Киберволонтеры» Мария Лагунова.