Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков: кофе с молоком можно пить только до 22 лет

Кофейные напитки на молоке можно употреблять только молодежи. Диетолог Поляков объяснил, почему тем, кто старше 22 лет, нужно отказаться от латте и других вариантов напитка с молоком.

Источник: Аргументы и факты

Любимые многими кофе с молоком и его версии можно употреблять только молодым людям в возрасте по 22 лет. В более старшем возрасте такие напитки не рекомендуются, отметил в беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

«Натуральное молоко взрослые люди не переваривают практически поголовно, поэтому я не рекомендую пить кофе с молоком лицам старше, условно, 20−22 лет. Обычно единицы, у кого нормально вырабатывается фермент лактаза для переваривания молочного сахара, лактозы, поэтому от латте, капучино, флэт уайт и других вариантов кофе на классическом молоке лучше отказаться», — объяснил эксперт.

Поляков обратил внимание на то, что кофе необходимо запивать водой, чтобы избежать обезвоживания. Также он назвал оптимальное время для чашки кофе.