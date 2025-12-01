Диетолог Поляков: кофе с молоком можно пить только до 22 лет

«Натуральное молоко взрослые люди не переваривают практически поголовно, поэтому я не рекомендую пить кофе с молоком лицам старше, условно, 20−22 лет. Обычно единицы, у кого нормально вырабатывается фермент лактаза для переваривания молочного сахара, лактозы, поэтому от латте, капучино, флэт уайт и других вариантов кофе на классическом молоке лучше отказаться», — объяснил эксперт.