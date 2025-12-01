Ричмонд
Омичей в декабре ждёт двухдневная рабочая неделя

Новогодние каникулы растянутся с 31 декабря по 11 января, шестидневных рабочих недель в 2026-м не будет.

Источник: Om1 Омск

В конце 2025 года россиян ждёт «мини-неделя»: работать предстоит только два дня — в понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. На это напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года объявлены новогодние каникулы — их продолжительность составит 12 дней, что станет рекордом за последние годы. Первый рабочий день после праздников — понедельник, 12 января 2026 года.

По словам председателя профильного комитета Госдумы Ярослава Нилова, в 2026 году шестидневных рабочих недель не предусмотрено утверждённым производственным календарём — такие «удлинённые» периоды могут вернуться не раньше 2027 года.

Для омичей это означает, что конец декабря можно планировать с учётом короткого рабочего графика и длительного отдыха. Городские службы традиционно напоминают: перед праздниками увеличивается нагрузка на транспорт и торговые точки, поэтому поездки лучше продумать заранее, а корпоративные и семейные мероприятия — распределить так, чтобы без спешки завершить дела 29—30 декабря и спокойно уйти на каникулы.