Омичей в декабре ждёт двухдневная рабочая неделя

В конце 2025 года россиян ждёт «мини-неделя»: работать предстоит только два дня — в понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. На это напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года объявлены новогодние каникулы — их продолжительность составит 12 дней, что станет рекордом за последние годы. Первый рабочий день после праздников — понедельник, 12 января 2026 года.